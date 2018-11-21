Україна піднялася до елітного дивізіону. Підсуки групового етапу Ліги націй

Груповий етап дебютного розіграшу нового турніру від УЄФА завершений.

Найгірші команди в групах дивізіонів опускаються рангом нижче, а найкраща команда в кожній групі піднімається в сильніший дивізіон.

Переможці груп першого дивізіону зустрінуться в фіналі чотирьох, де і розіграють перший трофей Ліги націй.

Дивізіон А:

Вихід у фінал чотирьох: Португалія, Англія, Швейцарія, Нідерланди

Залишається в Дивізіоні А: Бельгія, Франція, Італія, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швейцарія, Англія.

Виліт до Дивізіону B: Німеччина, Ісландія, Польща, Хорватія.

Дивізіон В:

Вихід до Дивізіону А: Україна, Боснія і Герцеговина, Данія, Швеція

Залишається в Дивізіоні B: Австрія, Уельс, Чехія, Росія

Виліт до Дивізіону С: Північна Ірландія, Ірландія, Туреччина, Словаччина

Дивізіон С:

Вихід в Дивізіон В: Фінляндія, Норвегія, Сербія, Шотландія

Залишається в Дивізіоні С: Греція, Албанія, Угорщина, Болгарія, Румунія, Ізраїль.

Виліт до Дивізіону D: Естонія, Словенія, Литва, Кіпр

Дивізіон D:

Вихід до Дивізіону С: Грузія, Білорусь, Македонія, Косово

Залишаються в дивізіоні: Казахстан, Латвія, Андорра, Сан-Марино, Мальта, Гібралтар, Ліхтенштейн, Фарерські острови, Люксембург, Молдова, Азербайджан, Вірменія.

Нагадаємо, збірна України зіграла у товариському матчі з Туреччиною вінчию 0:0.

Андрій Шевченко після матчу з Туреччиною заявив, що молодь пройшла бойове хрещення.

Джерело - Чемпіон.