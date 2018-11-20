The Times: УЄФА введе відеоповтори з 1/8 фіналу ЛЧ

УЄФА запровадить систему відеоповторів VAR p 1|/8 фіналу Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні.

Про це повідомляє The Times.

За даними видання, на засіданні оргкомітету організації 3 грудня буде ухвалено рішення про введення відеоповторів у Лізі чемпіонів з лютого, коли стартує 1/8 фіналу.

Система VAR також буде використовуватися у фінальному турнірі Ліги націй, який пройде в червні в Португалії.

Що стосується Ліги Європи, тут відеоповтори, як і планувалося, введуть лише з наступного сезону. При цьому існує варіант, що їх можуть використовувати у фіналі ЛЄ.

Нагадаємо, президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що УЄФА веде підготовку до запровадження VAR.

Раніше, з'явилася інформація, що відеоповтори можуть запрацювати у Лізі чемпіонів у нинішньому сезоні.

Джерело - The Times.