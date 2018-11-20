Циганик: Герега бачив тренером Карпат Маркевича

Потенційний власник Карпат Олександр Герега хотів бачити новим головним тренером команди Мирона Маркевича.

Про це заявив ведучий програми Профутбол Ігор Циганик, повідомляє Циганик LIVE.

"Ви читали в ЗМІ, що Карпати могли перейти до іншого власника. Якраз цей інший власник бачив головним тренером Маркевича. Чи захоче сам Маркевич працювати - це питання. Цей потенційний інвестор говорив, що бачить Маркевича головним тренером, це було кулуарно оголошено", - сказав Циганик.