Головний арбітр матчу Німеччина – Нідерланди розплакався після поєдику. ВІДЕО

Рефері поєдинку Ліги націй Овідіу Хацеган не зміг стримати сліз після матчу.

Виявилось, що напередодні матчу перестало битися серце його матері, однак, суддя як справжній професіонал вирішив відпрацювати матч, незважаючи на втрату близької людини.

Вже після матчу румун розплакався. Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк втішив розбитого горем чоловіка.

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle Virgil van Dijk went towards him to comfort him, while crying. This is beautiful.



pic.twitter.com/NnHJMGCCGO