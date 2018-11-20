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Головний арбітр матчу Німеччина – Нідерланди розплакався після поєдику. ВІДЕО

Сьогодні 15:45 414 0
Головний арбітр матчу Німеччина – Нідерланди розплакався після поєдику. ВІДЕО

Рефері поєдинку Ліги націй Овідіу Хацеган не зміг стримати сліз після матчу.

Виявилось, що напередодні матчу перестало битися серце його матері, однак, суддя як справжній професіонал вирішив відпрацювати матч, незважаючи на втрату близької людини.

Вже після матчу румун розплакався. Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк втішив розбитого горем чоловіка.

 Нагадаємо, збірна Німеччини оновила свій 40-річний антирекорд.

Джерело - Чемпіон.

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