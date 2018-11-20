Луческу: Ми з Шевченком хочемо щоб пограли молоді гравці

Колишній тренер Шахтаря, а нині наставник збірної Туреччини привітав національну команду України з перемогою в групі Ліги націй.
Про це сказав сам Мірча Луческу.
"Перш за все, вітаю Україну з виходом до вищого дивізіону. Команда це заслужила.
Я спілкувався з Андрієм Шевченком, ми обоє хочемо дати шанс великій кількості молодих футболістів, адже контрольних матчів тепер мало, доводиться знаходити час для ротації і експериментів", – сказав Луческу.
Товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 19:15.
Джерело - football24.ua.