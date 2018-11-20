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Директор стадіону Україна пообіцяв здивувати вболівальників

Сьогодні 14:31 317 0
Директор стадіону Україна пообіцяв здивувати вболівальників

Директор стадіону Україна анонсував сюрприз для львівських вболівальників.

Про це розповів сам Юрій Костюк.

"Поле в хорошому стані. Так, випав перший сніг, але на завтрашній день вже прогнозують сонце. Погода мінлива, тому ми уважно стежимо за прогнозами синоптиків.

На території стадіону до сих пір проходять відновлювальні роботи. Вирубуємо старі кущі, фарбуємо паркани і стіни. До суботнього матчу і поле, і територія стадіону будуть повністю готові. Крім цього, вже найближчим часом буде оголошено про важливу подію в житті нашого стадіону. На вболівальників чекає приємний сюрприз", – цитує Костюка офіційний сайт Карпат.

Поєдинок 16-го туру УПЛ Карпати – Десна відбудеться 24 листопада, початок о 14:00.

Нагадаємо, Карпати хочуть реконструювати стадіон Україна.

Раніше, в УПЛ Зоря здолала Карпати.

Джерело - football24.

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