Збірна України дізналася команди з якими не зіграє у відборі до Євро 2020

Україна дізналася команди, з якими точно не зіграє у відборі Євро-2020. Жеребкування відбудеться 2-го грудня в Дубліні (Ірландія).

Національна команда буде посіяна у другому кошику, куди так само потрапили Ісландія, Росія, Чехія, Швеція, Боснія і Герцеговина, Австрія, Данія, Уельс, а також Польща або Німеччина.

В першу корзину потрапили Швейцарія, Португалія, Англія, Нідерланди, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія і Хорватія. Ще на одне місце претендують Німеччина і Польща.

Чемпіонат Європи 2020 року візьмуть 12 міст з 12-ти країн. Фінальний матч відбудеться в Лондоні на стадіоні Вемблі.

Товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 19:15.

Джерело - Чемпіон.