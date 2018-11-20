Словенія Вербича розписала нічию з Болгарією і вилетіла з групи С Ліги націй

Відбулись матчі 6-го туру в дивізіоні С група 3. Словенія з Вербичем поділила очки з Болгарією, Кіпр у рідних стінах поступився Норвегії.

На еваторі другого тайму збірна Болгарії відкрила рахунок у поєдинку зусиллями Іванова. Словенцям вдалось відповісти за 7 хвилин. Зайц забив гол на 75-й хвилині і відновив паритет у зустрічі. В останні 15 хвилин команди не спромоглись забити у матч закінчився нічиєю 1:1. Болгарія набрала 11 пунктів та посідає 2 місце у групі, Словенія – аутсайдер квартету. У збірної Вербича лише 3 залікових пункти і вона вилітає у дивізіон D.

В іншому матчі групи зустрічались Кіпр і Норвегія. Перемогу без особливих надзусиль святкували норвежці завдяки дублю Камара.

Ліга націй, С3

6-й тур

19 листопада

Болгарія – Словенія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 68 Іванов 1:1 - 75 Зайц

Кіпр – Норвегія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Камара, 0:2 - 48 Камара.

Товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 19:15.

Джерело - Чемпіон.