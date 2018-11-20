Швед: Намагаюся робити все, щоб мені довірили хоч хвилину зіграти проти Туреччини

Півзахисник львівських Карпат та збірної України Мар'ян Швед готується дебютувати за національну команду в спарингу проти Туреччини.

Про це розповів сам гравець.

"Будуть тренери вирішувати, чи вийду я проти Туреччини. Зі свого боку, я намагаюся робити все, щоб мені довірили хоч хвилину зіграти в цьому матчі.

Я дуже радий бути тут, якщо навіть не зіграю ні хвилини, все одно буду задоволений, що перебуваю тут", – сказав Швед.