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Швед: Намагаюся робити все, щоб мені довірили хоч хвилину зіграти проти Туреччини

Сьогодні 08:45 152 0
Швед: Намагаюся робити все, щоб мені довірили хоч хвилину зіграти проти Туреччини

Півзахисник львівських Карпат та збірної України Мар'ян Швед готується дебютувати за національну команду в спарингу проти Туреччини.

Про це розповів сам гравець.

"Будуть тренери вирішувати, чи вийду я проти Туреччини. Зі свого боку, я намагаюся робити все, щоб мені довірили хоч хвилину зіграти в цьому матчі.

Я дуже радий бути тут, якщо навіть не зіграю ні хвилини, все одно буду задоволений, що перебуваю тут", – сказав Швед.

Товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 19:15.

Джерело - football24.

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