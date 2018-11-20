Швед: Намагаюся робити все, щоб мені довірили хоч хвилину зіграти проти Туреччини

Півзахисник львівських Карпат та збірної України Мар'ян Швед готується дебютувати за національну команду в спарингу проти Туреччини.
Про це розповів сам гравець.
"Будуть тренери вирішувати, чи вийду я проти Туреччини. Зі свого боку, я намагаюся робити все, щоб мені довірили хоч хвилину зіграти в цьому матчі.
Я дуже радий бути тут, якщо навіть не зіграю ні хвилини, все одно буду задоволений, що перебуваю тут", – сказав Швед.
Товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 19:15.
Джерело - football24.