Збірна України U-20 поступилась одноліткам з Польщі

Юнацька збірна України зіграла проти однолітків з Польщі у товариському матчі.

Підопічні Олександра Петракова провели товариський матч проти збірної Польщі на виїзді, гра закінчилась поразкою українців з рахунком 1:2.

Відкрив рахунок у матчі гравець збірної Польщі Домінік Стенчик, відзначившись з пенальті на 19 хвилині зустрічі. Україна відповіла вже через 10 хвилин влучним ударом Дениса Попова. Проте, у другому таймі гол у власні ворота забив Олег Веремієнко.

Товариський матч

19 листопада

Польща U-20 – Україна U-20 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 19 Стенчик, 1:1 - 28 Попов, 2:1 - 70 Веремієнко (автогол).

Нагадаємо, спаринг між Україною та Туреччиною відбудеться у Анталії 20 листопада. Час початку матчу заплановано на 19:30.

Зауважимо, що раніше у збірну був довикликаний захисник Зорі Олександр Сваток через травму Сергія Кривцова.

Джерело - Чемпіон.