Грузія переграла Казахстан, Андорра і Латвія закінчили турнір без перемог. Результати матчів Ліги націй

Відбулись матчі у дивізіоні D група 1.

Андорра розписала нульову нічию із Латвією. Поєдинок видався не надто щедрим на моменти. Обидві команди здебільшого боролись у центрі поля без просування вперед і небезпечних моментів.

У іншому матчі квартету Грузія у рідних стінах мінімально здолала Казахстан.

Ліга націй, D1

6-й тур

19 листопада

Андорра – Латвія 0:0

Грузія – Казахстан 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Меребашвілі, 2:0 - 84 Чекветадзе, 2:1 – 90 Омиртаєв.

Нагадаємо, спаринг між Україною та Туреччиною відбудеться у Анталії 20 листопада. Час початку матчу заплановано на 19:30.

Зауважимо, що раніше у збірну був довикликаний захисник Зорі Олександр Сваток через травму Сергія Кривцова.

Джерело - Чемпіон.