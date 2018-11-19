Грузія переграла Казахстан, Андорра і Латвія закінчили турнір без перемог. Результати матчів Ліги націй

Відбулись матчі у дивізіоні D група 1.
Андорра розписала нульову нічию із Латвією. Поєдинок видався не надто щедрим на моменти. Обидві команди здебільшого боролись у центрі поля без просування вперед і небезпечних моментів.
У іншому матчі квартету Грузія у рідних стінах мінімально здолала Казахстан.
Ліга націй, D1
6-й тур
19 листопада
Андорра – Латвія 0:0
Грузія – Казахстан 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 59 Меребашвілі, 2:0 - 84 Чекветадзе, 2:1 – 90 Омиртаєв.
Нагадаємо, спаринг між Україною та Туреччиною відбудеться у Анталії 20 листопада. Час початку матчу заплановано на 19:30.
Зауважимо, що раніше у збірну був довикликаний захисник Зорі Олександр Сваток через травму Сергія Кривцова.
Джерело - Чемпіон.