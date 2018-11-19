Юнацька збірна України переграла однолітків з Данії

Юнацька збірна Україна провела товариський матч проти однолітків з Данії.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Гра проходила на важкому через дощі газоні. У підсумку українські юніори все ж вибороли перемогу.

Вже у компенсований арбітром до другого тайму час, після швидкого розіграшу штрафного, влучного удару завдав Микола Михайленко.

Товариський матч

19 листопада

Данія U-18 – Україна U-18 – 0:1

Гол: 0:1 - 90+5 Михайленко.

Нагадаємо, спаринг між Україною та Туреччиною відбудеться у Анталії 20 листопада. Час початку матчу заплановано на 19:30. Зауважимо, що раніше у збірну був довикликаний захисник Зорі Олександр Сваток через травму Сергія Кривцова.

Джерело - Чемпіон.