Колишній голкіпер Ворскли дебютував за збірну Казахстану

Екс-воротар Ворскли Дмитро Непогодов вийшов у стартовому складі збірної Казахстану на матч з Грузією в Лізі націй. Для нього це перший матч у національній збірній.

Нагадаємо, що футболіст змінив громадянство цього літа і вже викликався в збірну Казахстану, проте дебютував тільки зараз.

Непогодов починав займатися футболом у Києві, в 17-років потрапив в марсельський Олімпік, також в його кар'єрі були: донецький Металург, вірменський Бананц і Ворскла. З 2017 року Дмитро захищає кольори Тоболу і вважається одним з найкращих голкіперів чемпіонату Казахстану.

Джерело - Чемпіон.