П'ятов один з найкращих голкіперів Ліги націй. ФОТО

Воротар Шахтаря та збірної України Андрій П'ятов потрапив до трійки найкращих голкіперів Ліги нації.

Про це повідомляє WhoScored.

П'ятов отримав оцінку у 7,11 балів. Вище за українця розташувались страж воріт збірної Люксембургу Антоні Моріс з результатом – 7,23 балів, а також нідерландець Яспер Сіллессен, який отримав середню оцінку – 7,35.

Top rated goalkeepers the UEFA Nations League (3+ apps):



🥇 J. Cillessen -- Netherlands 🇳🇱 (7.35)

🥈 A. Moris -- Luxembourg 🇱🇺 (7.23)

🥉 A. Pyatov -- Ukraine 🇺🇦 (7.11)https://t.co/h0An2X4Qwn pic.twitter.com/M1lPjTtP9M — WhoScored.com (@WhoScored) 19 листопада 2018 р.

Пятов зіграв у Лізі націй 3 матчі – два проти Чехії та один проти Словаччини. У цих іграх основний голкіпер збірної України пропустив лише один гол – у першому матчі з чехами.

Нагадаємо, спаринг між Україною та Туреччиною відбудеться у Анталії 20 листопада. Час початку матчу заплановано на 19:30. Зауважимо, що раніше у збірну був довикликаний захисник Зорі Олександр Сваток через травму Сергія Кривцова.

Джерело - Чемпіон.