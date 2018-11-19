Мій профіль

Британські ЗМІ: Суркіс може бути причетний у дискредитації Павелка та ФФУ

Сьогодні 20:10 655 1
Жеребкування півфіналу Ліги націй відбудеться у грудні
Сьогодні 15:08 1139
Усик випередив Головкіна у рейтингу The Ring, Ломаченко тримає пальму першості
Сьогодні 12:57 1830
Англія здолала Хорватію, Бельгія поступилася Швейцарії. Інші результати дня Ліги націй
Сьогодні 11:19 1293
17-річна німецька гонщиця потрапила в страшну аварію. ВІДЕО
Вчора 23:10 1311
Українець Хаммо здобув золото Гран-прі в Нідерландах
Вчора 21:48 741
10 головних надій українського футболу. ВІДЕО
Вчора 21:07 1572
Українка виграла чемпіонат світу з фітнесу. ФОТО
Вчора 19:06 2135
Гравці збірної України підтримали челендж Читай рідною. ВІДЕО
Вчора 18:29 816 1
Динамо — Олімпік: пряма онлайн-трансляція матчу
Вчора 14:21 3740
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:50 Баскетбол Вбивчий данк Леброна серед найкращих у НБА. ВІДЕО 37
20:30 Футбол П'ятов один з найкращих голкіперів Ліги націй. ФОТО 265
20:10 Футбол Британські ЗМІ: Суркіс може бути причетний у дискредитації Павелка та ФФУ 655 1
19:50 Футбол Неймар назвав головну умову переходу в Реал 341
19:30 Футбол Шевченко: В поєдинку з Туреччиною дамо зіграти всім 379
19:10 Футбол Легендарний Газза звинувачується в сексуальних домаганнях 775
18:50 Футбол Чехія - Словаччина: де дивитися матч суперників України в Лізі націй 746
18:30 Футбол Мілан провів зустріч з агентом Ібрагімовича 302
18:10 Футбол Збірна України напередодні матчу з Туреччиною втратила ще одного захисника 988
17:50 ММА Мейвезеру пропонували 150 мільйонів за бій в ММА 470
17:38 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 31982 1
17:30 Футбол Німеччина - Нідерланди: де дивитися матч Ліги націй 474
17:10 Футбол Букмекери не вірять в перемогу збірної України в поєдинку проти Туреччини 786
17:03 Футбол Дивитися онлайн Туреччина - Україна: пряма трансляція 20.11.2018 373
16:50 Футбол Неймар запустив комікси про свою кар'єру. ФОТО 395
16:30 Футбол Шевченко: У нас є перевага при жеребкуванні на Євро 2020 654
16:25 Блог Цей день в історії: Пеле забив свій 1000-ий гол. ВІДЕО 370
16:10 Футбол Шевченко довикликав у збірну захисника Зорі 421
15:49 Футбол Пластун: Перейшовши в Гент, хотів вийти із зони комфорту 405
15:26 Бокс Льюїс: Кличко не чекав, що Ф'юрі буде рухомим і активним в бою 976
15:08 Футбол Жеребкування півфіналу Ліги націй відбудеться у грудні 1139
14:48 Легка атлетика Кохан і Магучіх стали найкращими легкоатлетами жовтня в Україні 210
14:32 Футбол Вацко: Нехай Шевченко програє всі контрольні матчі, але виведе команду на Євро 354
14:11 Футбол Відеоогляд усіх матчів 18 листопада у Лізі націй 948
14:05 Навколо спорту Лондон любить Ярмолу: українець зустрівся з уболівальниками Вест Гема. ФОТО 1266

П'ятов один з найкращих голкіперів Ліги націй. ФОТО

Сьогодні 20:30 265 0
П'ятов один з найкращих голкіперів Ліги націй. ФОТО

Воротар Шахтаря та збірної України Андрій П'ятов потрапив до трійки найкращих голкіперів Ліги нації.

Про це повідомляє WhoScored.

П'ятов отримав оцінку у 7,11 балів. Вище за українця розташувались страж воріт збірної Люксембургу Антоні Моріс з результатом – 7,23 балів, а також нідерландець Яспер Сіллессен, який отримав середню оцінку – 7,35.

Пятов зіграв у Лізі націй 3 матчі – два проти Чехії та один проти Словаччини. У цих іграх основний голкіпер збірної України пропустив лише один гол – у першому матчі з чехами.

Нагадаємо, спаринг між Україною та Туреччиною відбудеться у Анталії 20 листопада. Час початку матчу заплановано на 19:30. Зауважимо, що раніше у збірну був довикликаний захисник Зорі Олександр Сваток через травму Сергія Кривцова.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()