Британські ЗМІ: Суркіс може бути причетний у дискредитації Павелка та ФФУ

Британські журналісти провели власне розслідування про український завод із виробництва штучного покриття для футбольних полів та припустили: кампанія з дискредитації керівництва Федерації футболу України може бути вигідною колишнім очільникам ФФУ.

В Лондоні, у відомому St.Albance Center, презентований документальний фільм Каламутні води про роботу ФФУ.

У фільмі аналізуються причини гучної інформаційної кампанії з викриття нібито корупції в Федерації футболу України. Фактично, корупцію у відомстві Павелка почали шукати "на замовлення", як правило, не беручи до уваги документи й позицію опонентів. Імовірна причина - майбутні вибори до виконавчого комітету УЄФА, куди зараз делегують саме Андрія Павелка, а не нинішнього віце-президента організації – Григорія Суркіса.

Нагадаємо, нещодавно журналісти випустили програму про розкішне життя очільника футбольної федерації.

Також проти Павелка порушили кримінальну справу за трьома статтями.

Джерело - Чемпіон.