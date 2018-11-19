Легендарний Газза звинувачується в сексуальних домаганнях

Екс-півзахисник збірної Англії Пол Гаскойн був звинувачений в сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався 20 серпня цього року, коли Гаскойн подорожував потягом з Йорка в Дарем. Легендарний хавбек почав розпускати руки у відношенні невідомої жінки. Газза вже отримав повістку в суд, який пройде 11 грудня.

Пол Гаскойн закінчив кар'єру футболіста 2004-го року. Останні роки він веде боротьбу з алкогольною залежністю.

Нагадаємо, Турана звинувачують в сексуальних домаганнях, незаконному володінні зброєю і нанесенні тілесних ушкоджень.

Також Роналду звинувачують в згвалтуванні.

Джерело - ua-football.