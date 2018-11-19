Чехія - Словаччина: де дивитися матч суперників України в Лізі націй

В групі В1 Ліги націй між собою зіграють збірні Чехії та Словаччини.

Україна вже завершила свою боротьбу на груповому етапі дивізіону В Ліги націй, завоювавши право на підвищення. А от Чехії та Словаччині належить визначити, хто з них наступний груповий етап турніру розпочне в нижчому дивізіоні. Це обіцяє бути не нудний матч в силу як турнірних розкладів, так і принциповості.

На українському телебаченні прямої відеотрансляції матчу Чехія – Словаччина не буде.

Транслюватиме поєдинок тільки відеоресурс Oll.Tv (Увага! Трансляція платна)

Нагадаємо, Португалія гарантувала місце у фіналі чотирьох Ліги націй.

Збірна України зіграє товариську гру проти Туреччини.

Джерело - Чемпіон.