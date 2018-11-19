Німеччина - Нідерланди: де дивитися матч Ліги націй

В групі А1 Ліги націй відбудеться поєдинок Німеччина - Нідерланди.
Для німців ця гра не несе ніякого турнірного значення. Вони в будь-якому випадку займуть останнє місце в групі.
А ось збірній Нідерландів в цьому матчі потрібен позитивний результат. Навіть в разі нічиєї команда Рональда Кумана займе перше місце в турнірній таблиці групи А1.
Поєдинок транслюватиме телеканал Футбол 2.
Також матч покаже відеоресурс Oll.Tv. (Увага! Трансляція платна)
Початок о 21:45 за Києвом.
Нагадаємо, Португалія гарантувала місце у фіналі чотирьох Ліги націй.
Збірна України зіграє товариську гру проти Туреччини.
Джерело - Чемпіон.