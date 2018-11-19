Німеччина - Нідерланди: де дивитися матч Ліги націй

В групі А1 Ліги націй відбудеться поєдинок Німеччина - Нідерланди.

Для німців ця гра не несе ніякого турнірного значення. Вони в будь-якому випадку займуть останнє місце в групі.

А ось збірній Нідерландів в цьому матчі потрібен позитивний результат. Навіть в разі нічиєї команда Рональда Кумана займе перше місце в турнірній таблиці групи А1.

Поєдинок транслюватиме телеканал Футбол 2.

Також матч покаже відеоресурс Oll.Tv. (Увага! Трансляція платна)

Початок о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, Португалія гарантувала місце у фіналі чотирьох Ліги націй.

Збірна України зіграє товариську гру проти Туреччини.

Джерело - Чемпіон.