Шевченко: У нас є перевага при жеребкуванні на Євро 2020

Для збірної України наступний рік буде дуже напруженим.

Про це розповів наставник команди Андрій Шевченко.

"У нас є перевага: ми будемо сіяними в кошику на жеребкуванні до Євро 2020. Подивимося, як жеребкування пройде і які команди нам потраплять. Другого грудня будемо знати наших суперників і після цього стане зрозуміло, в який ми групі, з ким граємо. Але наступний рік - дуже напружений ", - сказав Шевченко.