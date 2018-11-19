Українська збірна проведе тренування на території готелю

19 листопада, о 17:00 відбудеться тренування збірної України перед товариським матчем з турецькою збірною. Передматчеве тренування відбудеться на полі готелю Kempinski, а не на арені, на якій повинен відбутися матч.
Про це повідомляє прес-служба ФФУ.
За словами організаторів спарингу, це пов'язано з сильними зливами, які пошкодили газон основного стадіону.
Нагадаємо, спочатку матч планували провести в Дніпрі.
Зустріч відбудеться 20 листопада о 19:30
Напередодні збірна провела перше повноцінне тренування в Туреччині.
Джерело - ФФУ.