Степаненко: Добре, що пропустили зараз, а не під час важливих матчів

Півзахисник Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко напередодні спарингу з Туреччиною заявив, що він ще не знає, за якою схемою синьо-жовті зіграють у товариській зустрічі.

Слова Степаненко наводить телеканал Футбол.

"Не знаю, за якою схемою будемо грати. Це вже вирішить тренерський штаб. Але, я думаю, що будь-яка команда повинна бути гнучкою і якщо вона зможе грати за різними схемами, варіюватися залежно від суперника, це плюс. Інше питання, що треба бути більш відповідальним і більш сконцентрованим. Тим більше, що ми знали, що для словаків ця гра важливіша. Ми повинні були більше себе налаштувати. Добре, що пропустили зараз, а не коли ігри дуже важливі", — заявив Степаненко.