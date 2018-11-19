Угорщина з Кадаром в складі переграла Фінляндію. ВІДЕО

Збірна Угорщини на власному полі приймала Фінляндію в рамках Ліги націй.

У складі угорців з перших хвилин зіграв і гравець Динамо Тамаш Кадар.

Його національна збірна тріумфувала з рахунком 2:0. Цей результат господарі зробили ще в першому таймі. Відзначилися Адам Салаї та Адам Надь.

Ліга націй

6 тур

18 листопада

Угорщина — Фінляндія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 — 29 Салаї, 2:0 — 37 Надь.

Нагадаємо, Швейцарія зробила неймовірний камбек у матчі проти Бельгії.

Англія вибила Хорватію з елітного дивізіону Ліги націй.

Джерело - Чемпіон.