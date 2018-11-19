Угорщина з Кадаром в складі переграла Фінляндію. ВІДЕО

Збірна Угорщини на власному полі приймала Фінляндію в рамках Ліги націй.
У складі угорців з перших хвилин зіграв і гравець Динамо Тамаш Кадар.
Його національна збірна тріумфувала з рахунком 2:0. Цей результат господарі зробили ще в першому таймі. Відзначилися Адам Салаї та Адам Надь.
Ліга націй
6 тур
18 листопада
Угорщина — Фінляндія 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 — 29 Салаї, 2:0 — 37 Надь.
Нагадаємо, Швейцарія зробила неймовірний камбек у матчі проти Бельгії.
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Джерело - Чемпіон.