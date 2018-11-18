Білорусь в гостях переграла Сан - Маріно. Результати поєдинків Ліги націй

Відбулись чергові матчі 6-го туру Ліги націй.
У дивізіоні В відбувся поєдинок Північна Ірландія – Австрія, який не мав ніякого турнірного значення. Без мотивації команди показали цікавий матч, де сильнішими виявились гості. Господарі опустились в дивізіон D, Австрія фінішувала на другій сходинці у своїй групі.
Білорусь гостювала у аутсайдера Сан-Маріно. Несподіванки не трапилось, господарі пропустили 2 м'ячі без відповіді та дозволили гостям піднятись у дивізіон C.
Для виходу у вищий дивізіон Люксембургу потрібно було перемагати Молдову і очікувати на фіаско Білорусі. Не трапилось ні того, ні іншого. Команди розписали результативну нічию.
Ліга націй
дивізіон В
18 листопада
Північна Ірландія – Австрія – 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Шлягер, 1:1 - 57 Еванс, 1:2 - 90+3 Лазаро.
дивізіон D
Сан-Маріно – Білорусь – 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Драгун, 0:2 - 52 Сорока
Молдова – Люксембург – 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Гінсарі, 1:1 - 70 Бенсі
Раніше, Англія вдома зуміла обіграти Хорватію у вирішальному матчі групи Ліги націй.
Нагадаємо, у 5 турі Ліги націй Туреччина програла Швеції з рахунком 1:0, що відправило підопічних Мірчі Луческу у дивізіон С.
Також, збірна Сербії вдома у принциповому поєдинку обіграла Чорногорію.
Джерело - Чемпіон.