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Білорусь в гостях переграла Сан - Маріно. Результати поєдинків Ліги націй

Сьогодні 21:35 207 0
Білорусь в гостях переграла Сан - Маріно. Результати поєдинків Ліги націй

Відбулись чергові матчі 6-го туру Ліги націй.

У дивізіоні В відбувся поєдинок Північна Ірландія – Австрія, який не мав ніякого турнірного значення. Без мотивації команди показали цікавий матч, де сильнішими виявились гості. Господарі опустились в дивізіон D, Австрія фінішувала на другій сходинці у своїй групі.

Білорусь гостювала у аутсайдера Сан-Маріно. Несподіванки не трапилось, господарі пропустили 2 м'ячі без відповіді та дозволили гостям піднятись у дивізіон C.

Для виходу у вищий дивізіон Люксембургу потрібно було перемагати Молдову і очікувати на фіаско Білорусі. Не трапилось ні того, ні іншого. Команди розписали результативну нічию.

Ліга націй

дивізіон В

18 листопада

Північна Ірландія – Австрія – 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Шлягер, 1:1 - 57 Еванс, 1:2 - 90+3 Лазаро.

 дивізіон D

Сан-Маріно – Білорусь – 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Драгун, 0:2 - 52 Сорока

Молдова – Люксембург – 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Гінсарі, 1:1 - 70 Бенсі

Раніше, Англія вдома зуміла обіграти Хорватію у вирішальному матчі групи Ліги націй.

Нагадаємо, у 5 турі Ліги націй Туреччина програла Швеції з рахунком 1:0, що відправило підопічних Мірчі Луческу у дивізіон С.

Також, збірна Сербії вдома у принциповому поєдинку обіграла Чорногорію.

Джерело - Чемпіон.

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