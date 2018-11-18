Екс-захисник Динамо: Я поїхав з України через війну

Захисник російської Уфи Кетелін Карп, який виступав у складі Динамо-2, змушений був покинти київський клуб через війну в Україні.

Про це розповів сам гравець.

"Динамо запропонувало мені контракт. Я порадився зі своїм агентом і вирішив відправитися до Києва. Там я виступав за Динамо-2. Спочатку у мене були проблеми, зокрема і з партнерами по команді, але потім все змінилося на краще.

Я міг би залишитися в Динамо, але війна в Україні змусила мене піти. Крім того, я хотів пограти на більш високому рівні", – сказав Карп.