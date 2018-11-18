Крамарич забив гол-красень у ворота англійців. ВІДЕО

Форвард збірної Хорватії Андрєй Крамарич забив гол-красень у ворота збірної Англії в матчі 6-го туру Ліги Націй елітного дивізіону.
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