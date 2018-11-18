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В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
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Італія розписала мирову з Португалією, Швеція переграла Туреччину. Результати п'ятого туру Ліги націй

Сьогодні 11:29 547 0
Італія розписала мирову з Португалією, Швеція переграла Туреччину. Результати п'ятого туру Ліги націй

У Ліз націй відбулися останні матчі п'ятого туру Ліги націй.

До вашої уваги всі результати ігрового дня.

Ліга націй

5 тур

17 листопада

Сербія — Чорногорія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 — 30 Ляїч, 2:0 — 32 Мітрович, 2:1 — 70 Мугоша.

Туреччина — Швеція 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 71 пенальті Гранквіст.

Азербайджан — Фарерські острови 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 — 18 автогол Наттестад, 2:0 — 28 Мадатов.

Мальта — Косово 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 — 15 Мурікі, 0:2 — 70 Кололлі, 0:3 — 78 Авдіяй, 0:4 — 80 Авдіяй, 0:5 — 86 Рашіца.

Албанія — Шотландія 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 — 14 Фрейзер, 0:2 — 45+2 пенальті Флетчер, 0:3 — 55 Форрест, 0:4 — 67 Форрест.

Румунія — Литва 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 7 Пушкаш, 2:0 — 47 Кешеру, 3:0 — 65 Станчу.

Італія — Португалія 0:0

Нагадаємо, Україна прилетіла до Анталії та провела перше тренування

Джерело - Чемпіон.

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