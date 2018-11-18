Ковалець: Головне завдання виконали, тому тренер пішов на експерименти

Екс-футболіст збірної України Сергій Ковалець прокоментував поразку національної команди в матчі Ліги націй зі Словаччиною.

Його слова цитує ua-football.

"Поразки більше вчать. З інтерв'ю футболістів чули, що награватиметься нова схема: 1-3-4-3. Але ця схема дуже непроста. Потрібен час, щоб гравці відчули її, особливо при грі в обороні. Тут була важлива роль Караваєва і Зінченко при поверненні з атаки в оборону. Але обидва не встигали закривати зони при перестроюванні на 1-5-4-1", — сказав Ковалець.

Також експерименти та такий результат екс-тренер молодіжки назвав логічним.

"Головне завдання (вихід в дивізіон А) вирішили, тому головний тренер пішов на експеримент з новою тактикою, з перестановкою складу. Але для цього потрібен час, щоб гравці розуміли, як потрібно грати при тій, чи іншій тактичній схемі. Іноді потрібно під час матчу перебудовуватися і грати то в три нападники, то в три захисники. При схемі 1-4-2-3-1, яку зазвичай використовували, була впевненість, контроль м'яча. В матчі проти Словаччини цього ми не бачили. Не вистачало таких гравців як Марлос, Ярмоленко, які можуть притримати м'яч, вміють задавати ритм гри. Плюс відсутність П'ятова, Ракицького, Яремчука також позначилося", — зауважив Ковалець.