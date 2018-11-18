Італія не перемагає шість матчів поспіль на власній арені

В рамках останнього туру Ліги націй збірна Італії не зуміла в рідних стінах здолати Португалію. Це шостий матч поспіль без перемог для Скуадри Адзурри в домашніх поєдинках.

Про це повідомляє Xsport посиланням на GracenoteLive.

Це антирекорд в історії збірної Італії. Востаннє італійці перемагали ще 5 вересня 2017-го року. Вони були сильніші за Ізраїль у рамках кваліфікації до Чемпіонату світу-2018.

Далі слідували лише нічиї: проти Македонії (1:1), Швеції (1:1), Нідерландів (1:1), Польщі (1:1), України (1:1) і суботній матч з чемпіонами Європи.

Нагадаємо, Португалія забезпечил перемогу в групі Ліги націй.

Джерело - Xsport.