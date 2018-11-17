Італія - Португалія: стартові склади команд на матч Ліги націй

Матч Ліги націй Італія – Португалія розпочнеться о 21:45.

Роберто Манчіні та Фернанду Сантуш оприлюднили списки гравців, які розпочнуть матч з перших хвилин.

Італія – Португалія: стартові склади команд:

Італія: Доннарумма, Флоренці, Бонуччі, К'єлліні, Бірагі, Барелла, Жоржінью, Верратті, К'єза, Інсіньє, Іммобіле

Португалія: Руй Патрісіу, Жоау Канселу, Рубен Діаш, Жозе Фонте, Маріо Руй, Рубен Невеш, Вільям Карвалью, Піцці, Брума, Бернарду Сілва, Андре Сілва.

Нагадаємо, в 5 турі Ліги націй збірна Сербії вдома у принциповому поєдинку обіграла Чорногорію.

А українська збірна поступилася Словаччині.

Бойко став найгіршим гравцем протистояння.