Павелко прокоментував вікриття проти нього кримінальних проваджень

Президент ФФУ Андрій Павелко з нетерпінням чекає результатів розслідувань НАБУ, Нацполіції та ГПУ, які відкрили проти нього кримінальні провадження.

Про це розповів сам функціонер.

"Велике дякую за те, що нас перевіряють. Ми – серйозна, велика організація і нас потрібно перевіряти. Я чекаю об'єктивну, законну оцінку нашої діяльності від всіх перерахованих вище органів. Я хочу отримати від них документи, в яких чітко будуть відображені результати цих перевірок. Ці документи я розішлю в усі засоби масової інформації, які вже рік безпідставно підхоплюють необгрунтовані звинувачення щодо мене і моєї сім'ї", – сказав Павелко.