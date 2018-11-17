Зінченко: Це був один з найгірших матчів під час роботи Шевченка

У збірної України не вийшло реалізувати всі свої моменти.

Про це розповів півзахисник команди Олександр Зінченко.

"Багато чого не вийшло. Зрозуміло, що для всіх поле однакове, але в наших діях було надто багато браку. До того ж словаки змогли реалізувати майже всі свої моменти, а нам, на жаль, цього не вдалося зробити.

Чи був це найгірший матч за весь час роботи Шевченка в збірній? Одним із таких, можливо. У нас молода команда, ростемо. Будь-яка поразка – це привід для роздумів", – сказав Зінченко.