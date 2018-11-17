Карпати не змогли переграти Рух у контрольному матчі

Винниківський Рух перед відпусткою провів спаринг з Карпатами,
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Матч відбувся на базі "левів" у Брюховичах.
Обидві команди мали гольові нагоди, проте реалізувати їх не змогли. На 33-й хвилині захисник Руху Дуць отримав другу довту картку, проте за умовами товариської зустрічі вилученого гравця замінив Лобай, який донедавна був гравцем саме Карпат.
Контрольний матч
17 листопада
Рух – Карпати 0:0
Раніше, Рух підтвердив переговори з Кучуком.
Нагадаємо, Карпати хочуть реконструювати стадіон Україна.
Джерело - Рух.