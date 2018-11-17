Карпати не змогли переграти Рух у контрольному матчі

Винниківський Рух перед відпусткою провів спаринг з Карпатами,

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Матч відбувся на базі "левів" у Брюховичах.

Обидві команди мали гольові нагоди, проте реалізувати їх не змогли. На 33-й хвилині захисник Руху Дуць отримав другу довту картку, проте за умовами товариської зустрічі вилученого гравця замінив Лобай, який донедавна був гравцем саме Карпат.

Контрольний матч

17 листопада

Рух – Карпати 0:0

Раніше, Рух підтвердив переговори з Кучуком.

Нагадаємо, Карпати хочуть реконструювати стадіон Україна.

Джерело - Рух.