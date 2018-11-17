Трансферне вікно в АПЛ закриватиметься на початку серпня

Клуби Англійської Прем'єр-ліги домовилися, що літнє трансферне вікно закриється до старту сезону-2019/20.

Команди Прем'єр-ліги проголосували за те, щоб трансферне вікно в Англії закрилося у четвер, 8 серпня 2019 року.

Літнє трансферне вікно 2018 року в АПЛ закрилося 9 серпня.

До сезону-2018/19 період купівлі/продажу гравців закінчувався 31 серпня. У зв'язку з цим багато тренерів скаржилися, що переходи після старту сезону погано впливають на підготовку.

Нагадаємо, в АПЛ введуть VAR вже наступного сезону.

Джерело - BBC.