Красень гол Лєднєва не допоміг Україні переграти Грузію. ВІДЕО

Молодіжні збірні України та Грузії провели контрольний поєдинок. Переможця команди не виявили, а от публіку забитими голами їм вдалося порадувати. Результат матчу: 3:3.
До вашої уваги відеоогляд матчу.
Контрольний поєдинок
16 листопада
Україна U-21 — Грузія U-21 3:3 (2:1)
Голи: 1:0 — 7 пенальті Русин, 1:1 — 25 Лаквехеліані, 2:1 — 45+1 Лєднєв, 3:1 — 59 Янчак, 3:2 — 77 Лаквехеліані, 3:3 — 85 Лежава
Нагадаємо, Україна поступилася Словаччині у Лізі націй.
Це перший за 12 років матч, в якому жовто-сині пропускали чотири м'ячі.
Джерело - Чемпіон.