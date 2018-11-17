Красень гол Лєднєва не допоміг Україні переграти Грузію. ВІДЕО

Молодіжні збірні України та Грузії провели контрольний поєдинок. Переможця команди не виявили, а от публіку забитими голами їм вдалося порадувати. Результат матчу: 3:3.

До вашої уваги відеоогляд матчу.

Контрольний поєдинок

16 листопада

Україна U-21 — Грузія U-21 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 — 7 пенальті Русин, 1:1 — 25 Лаквехеліані, 2:1 — 45+1 Лєднєв, 3:1 — 59 Янчак, 3:2 — 77 Лаквехеліані, 3:3 — 85 Лежава

Нагадаємо, Україна поступилася Словаччині у Лізі націй.

Це перший за 12 років матч, в якому жовто-сині пропускали чотири м'ячі.

Джерело - Чемпіон.