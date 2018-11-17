Шевченко: Від складності травми Кривцова залежить чи викличемо ми ще гравців

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, чи планує викликати ще когось в команду через травму захисника Сергія Кривцова.

Його слова наводить офіційний сайт ФФУ.

"У нас була розмова з Ракицьким. У Ярослава зараз певні фізичні проблеми. Тому ми і вирішили залучити інших гравців цього амплуа. Стосовно інших виконавців будемо дивитися. Травму отримав Кривцов. Від її складності залежатиме, чи викличемо ми ще когось", — розповів Шевченко.