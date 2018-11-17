Павелко: Якщо бажаєш заробляти в ФФУ, непотрібно вигадувати складні завдання

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко прокоментував розслідування про корупцію в ФФУ.

Його слова наводить Muddy Waters.

"Якщо бажаєш заробляти в ФФУ, то не потрібно для цього придумувати складні завдання, будівництво заводів і ставити настільки максимальні завдання, як це робили раніше. Для мене немає такої мети. Я — успішний бізнесмен до парламенту. Питанням укладення угоди з Polytan займався виконавчий директор, генеральний секретар і компанія ФФУ Продакшн. В ході переговорів виявили, що компанія Polytan надала компанію з ОАЕ для постачання обладнання. Я, провівши це розслідування, отримав підтвердження, що це письмова вимога від Polytan. Для здійснення угоди обрали компанію з Еміратів. Ми зобов'язані були діяти на їх умовах", — сказав Павелко.