Яремчук не зіграє проти Словаччини через травму

Форвард Гента і збірної України Роман Яремчук не зможе допомогти синьо-жовтим у матчі Ліги націй.

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

За останньою інформацією з табору збірної України, Роман Яремчук не зможе сьогодні вийти на поле в грі зі Словаччиною. У нападника бельгійського Гента виникли проблеми з м'язами спини.

Нагадаємо, в стартовому складі команди Андрія Шевченка на вістрі атаки вийде Андрій Борячук. Це буде дебютний матч 22-річного форварда в складі національної збірної.

Матч розпочнеться о 21:45 за Києвом.

За текстовою трансляцією матчу можна спостерігати на нашому сайті.

Джерело - Команда 1.