Яремчук не зіграє проти Словаччини через травму

Форвард Гента і збірної України Роман Яремчук не зможе допомогти синьо-жовтим у матчі Ліги націй.
Про це повідомляє прес-служба ФФУ.
За останньою інформацією з табору збірної України, Роман Яремчук не зможе сьогодні вийти на поле в грі зі Словаччиною. У нападника бельгійського Гента виникли проблеми з м'язами спини.
Нагадаємо, в стартовому складі команди Андрія Шевченка на вістрі атаки вийде Андрій Борячук. Це буде дебютний матч 22-річного форварда в складі національної збірної.
Матч розпочнеться о 21:45 за Києвом.
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Джерело - Команда 1.