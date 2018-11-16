Воробей: Збірна України 2018 рік сміливо може занести собі в актив

Екс-нападник збірної України Андрій Воробей содівється, що головний тренер збірної України в іграх зі Словаччиною та Туреччиною задіє більше молодих гравців.

Про це розповів сам екс-футболіст Шахтаря.

"Було б непогано, щоб Андрій Шевченко в цих іграх використовував молодь, а також перевірив інші ігрові зв'язки. Напевно, деяких гравців основи теж можна було б поберегти в кінцівці сезону і дати їм паузу. 2018 рік збірна сміливо може занести собі в актив. Зараз це вже не така збірна, як була два роки тому.

Думаю, що Шевченко зараз викликав найдостойніших футболістів з найближчого резерву. Шкода тільки, що наш чемпіонат зараз не такого рівня, щоб у тренерів збірної був ще більший вибір кандидатів. Але видно, що по блату в збірній новачків немає, всі заслужили цей виклик - сказав Воробей.