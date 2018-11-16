Алієв: Гадаю, що Шевченко експериментуватиме. ВІДЕО

Колишній гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв поділився думками про майбутній матч головної команди країни.

Його цитує FootballHUB.

"Гра збірної України імпонує на цьому етапі. Думаю, не тільки мені, але й вболівальникам. Новий тренер, нова гра. Для синьо-жовтих матч проти Словаччини вже нічого не означає, адже команда вирішила свої турнірні завдання.

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Гадаю, що Шевченко в цьому матчі експериментуватиме, тому що незабаром доведеться зіграти товариський матч з Туреччиною. Ми побачимо багато нових імен у складі національної команди. Гратимуть ті гравці, які не брали участь у минулих матчах збірної. На мою думку, обидві команди заб’ють, але Словаччина переможе у цій зустрічі", – сказав Алієв.