Маркевич та Яковенко відвідали тренування збірної України. ФОТО

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич і екс-тренер молодіжної збірної Павло Яковенко відвідали тренування національної команди в Трнаві.

Про це повідомляє Xsport.

Фахівці спостерігали за заняттями наших футболістів з трибун.

Варто зазначити, що саме в Трнаві відбудеться останній для нашої збірної матч Ліги націй проти Словаччини. Матч розпочнеться о 21:45.

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Джерело - Xsport.