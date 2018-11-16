Маркевич та Яковенко відвідали тренування збірної України. ФОТО

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич і екс-тренер молодіжної збірної Павло Яковенко відвідали тренування національної команди в Трнаві.
Про це повідомляє Xsport.
Фахівці спостерігали за заняттями наших футболістів з трибун.
Варто зазначити, що саме в Трнаві відбудеться останній для нашої збірної матч Ліги націй проти Словаччини. Матч розпочнеться о 21:45.
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Джерело - Xsport.