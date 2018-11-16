Коноплянка: Словаки хочуть порадувати вболівальників, але ми не дамо їм це зробити

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка розповів про майбутній матч Ліги націй проти Словаччини.

Його слова наводить Xsport.

"Гратимемо з хорошою командою, яка вже давно не відчувала удачі, тому що, як я розумію, у них 11 поразок і вони однозначно хочуть змінити свою гру і порадувати уболівальників, але ми постараємося не дати їм це зробити. Зараз хороший момент дати шанс тим футболістам, які ще не проявили себе, у кого було мало ігрового часу.

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Добре, що ми вже зарезервували за собою перше місце і тренерський штаб може дати шанс молодшим гравцям. Будь-хто може без якоїсь паніки спокійно грати в футбол і отримувати від нього задоволення. Думаю, що завдяки першому місцю на нас немає тиску і це великий плюс. Немає мандражу і, тому ти можеш спокійно грати і показувати все, що ти вмієш", — сказав Коноплянка.

Нагадаємо, раніше Євген розповідав про складності гри зі Словаччиною.

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Джерело - Xsport.