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Він завжди думає про футбол і подобається Шеві - відомий журналіст про Циганкова

Сьогодні 08:03 351 0
Він завжди думає про футбол і подобається Шеві - відомий журналіст про Циганкова

Хавбек київського Динамо та збірної України Віктор Циганков, який напередодні відзначив 21-річницю, завжди думає про футбол.

Таку думку висловив відомий журналіст, а за сумісництвом консультант тренерського штабу збірної України Микола Васильков.

"От мені подобається цей хлопець! Він завжди думає про футбол. Він дуже уважно слухає тренерів. Він буває сором'язливий", - зауважив спеціаліст.

"Забув додати: нам з Шевою подобається", - підсумував Васильков.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 листопада збірна України зіграє у Трнаві проти збірної Словаччини в групі В Ліги Націй.

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Джерело - Чемпіон.

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