Саудівський принц готовий викласти за МЮ 3 млрд євро

Саудівський принц Мохаммед Аль-Сауд готовий заплатити за акції Манчестер Юнайтед 3 млрд євро.

Про це повідомляє Goal.com.

Співвласник Манчестер Юнайтед Аврам Глейзер провів зустріч з принцом Саудівської Аравії Мохаммедом Аль-Саудом, який хоче придбати акції англійського клубу.

Темою зустрічі був можливий продаж акцій МЮ Аль-Сауду, який готовий витратити на покупку клубу 3 млрд євро.

Глейзери не мають наміру продавати контрольний пакет акцій МЮ, однак вони можуть розглянути варіант продажу частки клубу.

Формально Глейзер відвідав Саудівську Аравію з метою взяти участь в міжнародному економічному форумі Misk Global.

Нагадаємо, Фред висловив бажання залишити Манчестер Юнайтед.

Водночас, Давід Де Хеа не має наміру продовжувати контракт з МЮ.

Джерело - Goal.