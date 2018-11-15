Саудівський принц готовий викласти за МЮ 3 млрд євро

Саудівський принц Мохаммед Аль-Сауд готовий заплатити за акції Манчестер Юнайтед 3 млрд євро.
Про це повідомляє Goal.com.
Співвласник Манчестер Юнайтед Аврам Глейзер провів зустріч з принцом Саудівської Аравії Мохаммедом Аль-Саудом, який хоче придбати акції англійського клубу.
Темою зустрічі був можливий продаж акцій МЮ Аль-Сауду, який готовий витратити на покупку клубу 3 млрд євро.
Глейзери не мають наміру продавати контрольний пакет акцій МЮ, однак вони можуть розглянути варіант продажу частки клубу.
Формально Глейзер відвідав Саудівську Аравію з метою взяти участь в міжнародному економічному форумі Misk Global.
Нагадаємо, Фред висловив бажання залишити Манчестер Юнайтед.
Водночас, Давід Де Хеа не має наміру продовжувати контракт з МЮ.
Джерело - Goal.