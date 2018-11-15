Вересу зарахували технічну поразку за зайву заміну

КДК ФФУ зарахував Вересу технічну поразку за зайву замну в матчі чемпіонату України у другій лізі проти Чайки.

Про це повідомляє офіційний сайт Вереса.

КДК ФФУ покарав Верес технічною поразкою 0:3 за проведення шостої заміни.

Також рівненський клуб змушений провести один матч без глядачів через неналежну поведінку вболівальників. Один з уболівальників вибіг на поле під час зустрічі з Чайкою та схопив лайнсмена за шию.

Клуб згоден з покаранням і оскаржувати його не буде.

Нагадаємо, Верес в матчі з Чайкою зробив шість замін, хоча за регламентом можна зробити лише п’ять.

За повідомленням ЗМІ Вересу за порушення регламенту загрожувала технічна поразка.

Джерело - Верес.