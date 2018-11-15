Ротань: Про гравців збірної України говорить вся Європа. ВІДЕО

Тренер Олімпіка Руслан Ротань переконаний, що у збірній України зібралися надзвичайно талановиті молоді гравці.

Про це повідомляє ФФУ.

"У збірній зібралися дуже талановиті молоді гравці, про що свідчать їхні матчі. Це наочний приклад того, як швидко вони можуть розвиватися. Подивіться, ще півроку тому про них ніхто не знав, а сьогодні, упевнений, про них говорить уся Європа", - сказав Ротань.

За словами Ротаня від відвідав тренування збірної України у Києві, аби пітдримати колишніх партнерів по команді.

"Прийшов побачитися з хлопцями, подивитися на їхнє тренування. Мені як молодому тренеру дуже цікаво спостерігати за процесом підготовки. Хочу перейняти для себе щось нове. Також я просто скучив", - зізнався Ротань.

Нагадаємо, збірна України 14 листопада провела тренування на засніженому Олімпійському.

На тренування збірної України завітав екс-капітан команди - Руслан Ротань.

Джерело - ФФУ.