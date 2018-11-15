Караваєв: Мотивація — захищати честь своєї країни

Захисник Зорі і збірної України Олександр Караваєв заявив, що збірна викладатиметься на 100% навіть у поєдинках, де відсутня турнірна боротьба.

Його слова наводить Xsport.

"Чи готуємося ми до того, що словаки атакуватимуть? Звичайно. Тренерський штаб, впевнений, опрацьовує всі варіанти. Але ми і самі розуміємо, наскільки потрібна перемога словакам. Однак у збірної України буде свій план на гру. Ми хочемо закінчити груповий турнір з максимальним результатом. Мотивація — це захищати честь своєї країни. Тому викладатися в таких матчах на 100% бажання хоч відбавляй", — заявив Караваєв.