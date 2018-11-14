Кучук замінить Вірта на посаді головного тренера Руху

Новим головним тренером Руху з Винників стане білорус Леонід Кучук.

Про це повідомляє SportArena.

Офіційний сайт Руху повідомляє, що клуб вирішив не продовжувати контракт з головним тренером Юрієм Віртом і сторони припинили співпрацю.

За інформацією джерел, наступником Вірта стане Леонід Кучук. Саме він готуватиме команду до товариського матчу проти Карпат. Кучук останнім часом консультував Юрія Вірта в Русі.

Контракт з Віртом був підписаний у вересні до кінця першої половини сезону 2018/19. За сім матчів на посаді головного тренера Юрій Вірт набрав з Рухом 9 очок - дві перемоги, три нічиї і три поразки. Останні два матчі команда програла з рахунком 0:3 і йде на 14-му місці в турнірній таблиці.

Раніше Кучук очолював київський Арсенал і Сталь з Кам’янського. Також працював в молдовському Шериф та російських Кубані, Локомотиві та Ростові.

Нагадаємо, Юрій Вірт став головним тренером Руху у вересні.

Раніше, повідомлялося, що кандидатура Леоніда Кучука розглядається керівництвом Руху на посаду головного тренера.

Джерело - SportArena.