Кучук замінить Вірта на посаді головного тренера Руху

Новим головним тренером Руху з Винників стане білорус Леонід Кучук.
Про це повідомляє SportArena.
Офіційний сайт Руху повідомляє, що клуб вирішив не продовжувати контракт з головним тренером Юрієм Віртом і сторони припинили співпрацю.
За інформацією джерел, наступником Вірта стане Леонід Кучук. Саме він готуватиме команду до товариського матчу проти Карпат. Кучук останнім часом консультував Юрія Вірта в Русі.
Контракт з Віртом був підписаний у вересні до кінця першої половини сезону 2018/19. За сім матчів на посаді головного тренера Юрій Вірт набрав з Рухом 9 очок - дві перемоги, три нічиї і три поразки. Останні два матчі команда програла з рахунком 0:3 і йде на 14-му місці в турнірній таблиці.
Раніше Кучук очолював київський Арсенал і Сталь з Кам’янського. Також працював в молдовському Шериф та російських Кубані, Локомотиві та Ростові.
Нагадаємо, Юрій Вірт став головним тренером Руху у вересні.
Раніше, повідомлялося, що кандидатура Леоніда Кучука розглядається керівництвом Руху на посаду головного тренера.
Джерело - SportArena.