Караваєв: Ми завдання виконали, тому можемо експериментувати

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від матчів проти Словаччини і Туреччини.

Його цитує телеканал Футбол.

"Андрій Миколайович сказав нам ще перед початком занять: ми постараємося зіграти за іншою розстановкою. Ми це відпрацьовували на тренуванні. Звичайно, до нового звикати непросто, оскільки ми награвали раніше зовсім інше. Але у нас є час: один матч офіційний, інший — товариський. Ми завдання вже виконали, тому можна експериментувати. Постараємося внести щось нове, щоб у нас був більш різноманітний набір тактик", — сказав Караваєв.