Караваєв: Ми завдання виконали, тому можемо експериментувати

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від матчів проти Словаччини і Туреччини.
Його цитує телеканал Футбол.
"Андрій Миколайович сказав нам ще перед початком занять: ми постараємося зіграти за іншою розстановкою. Ми це відпрацьовували на тренуванні. Звичайно, до нового звикати непросто, оскільки ми награвали раніше зовсім інше. Але у нас є час: один матч офіційний, інший — товариський. Ми завдання вже виконали, тому можна експериментувати. Постараємося внести щось нове, щоб у нас був більш різноманітний набір тактик", — сказав Караваєв.
16 листопада збірна України на виїзді зіграє проти Словаччини в рамках Ліги націй, а 20 листопада також на виїзді проведе контрольний матч з Туреччиною.
Нагадаємо, Україна провела відкрите тренування.
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Джерело - Футбол.