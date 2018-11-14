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Караваєв: Ми завдання виконали, тому можемо експериментувати

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від матчів проти Словаччини і Туреччини.

Його цитує телеканал Футбол.

"Андрій Миколайович сказав нам ще перед початком занять: ми постараємося зіграти за іншою розстановкою. Ми це відпрацьовували на тренуванні. Звичайно, до нового звикати непросто, оскільки ми награвали раніше зовсім інше. Але у нас є час: один матч офіційний, інший — товариський. Ми завдання вже виконали, тому можна експериментувати. Постараємося внести щось нове, щоб у нас був більш різноманітний набір тактик", — сказав Караваєв.

16 листопада збірна України на виїзді зіграє проти Словаччини в рамках Ліги націй, а 20 листопада також на виїзді проведе контрольний матч з Туреччиною.

Нагадаємо, Україна провела відкрите тренування.

А Болбат і Борячук заспівали відому пісню під час посвячення у збірники.

Джерело - Футбол.

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