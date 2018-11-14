Екс-тренер Шахтаря жахливо помилився під час презентації у новому клубі

Новий головний тренер Сельти Мігел Кардосо обмовився на першій своїй прес-конференції.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на AS.

"Хочу подякувати президенту і спортивному директору за довіру, надану мені і моєму штабу. Ми почнемо нову епоху в Депортиво... Маю на увазі, в Сельті", — цитують слова Кардосо.

Відзначимо, Депортиво — принциповий суперник Сельти. Ла-Корунья і Віго розташовані в Галісії.

Відзначимо, Мігель Кардосо раніше працював у тренерському штабі Шахтаря.

Днями його призначили керманичем Сельти

Джерело - Xsport.