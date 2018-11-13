Лідеру Мілана може знадобиться хірургічне втручання

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Зірковий український гравець отримав російське громадянство

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Усик повернувся в Україну після перемоги над Белью. ВІДЕО
12.11.2018 18:50 1675
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12.11.2018 15:38 2038
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11.11.2018 23:28 3652
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11.11.2018 22:30 5066 1
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11.11.2018 19:49 1600
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Хавбек італійського Мілана Джакомо Бонавентура може пропустити тривалий термін через пошкодження.

Про це повідомляє Depo.Сектор.

За даними джерела, в середу, 14-го листопада, гравець пройде медичне обстеження, в результаті якого стане відомо, чи потрібно проводити йому операцію на коліні, яке турбує його протягом тривалого часу.

Якщо операція відбудеться, то терміни відновлення хавбека складуть від трьох до п'яти місяців.

Нагадаємо, лідер Мілана отримав двоматчеву дискваліфікацію за лайку в бік арбітра.

Також, збірна України відсвяткувала перемогу в групі Ліги націй з легендою Мілана.

Джерело - Depo.Сектор.

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