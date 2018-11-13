Лідеру Мілана може знадобиться хірургічне втручання

Хавбек італійського Мілана Джакомо Бонавентура може пропустити тривалий термін через пошкодження.

Про це повідомляє Depo.Сектор.

За даними джерела, в середу, 14-го листопада, гравець пройде медичне обстеження, в результаті якого стане відомо, чи потрібно проводити йому операцію на коліні, яке турбує його протягом тривалого часу.

Якщо операція відбудеться, то терміни відновлення хавбека складуть від трьох до п'яти місяців.

Нагадаємо, лідер Мілана отримав двоматчеву дискваліфікацію за лайку в бік арбітра.

Також, збірна України відсвяткувала перемогу в групі Ліги націй з легендою Мілана.

Джерело - Depo.Сектор.